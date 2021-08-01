«Муж подрежет и закопает»: Макс Барских поцеловался с Олей Поляковой

Украинские артисты Макс Барских и Оля Полякова поцеловались за кулисами концерта «Вечер премьер. Летняя серия» с Екатериной Осадчей, сообщает womanel.com 1 августа

Оля Полякова покинула Украину ради отдыха в гостях у подруги-россиянки © Оля Полякова/Инстаграм

Первый шаг сделала Оля Полякова. Она приобняла Барских и притворилась, что целует его, но на самом деле не коснулась его губами.

Однако Макс Барских решил не упустить возможность и поцеловал Полякову по-настоящему.

«Видимо, меня подрежет и закопает в лесу муж Оли», — пошутил Барских после поцелуя.

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Супруг 42-летней певицы Оли Поляковой — человек непубличный, известно, что он бизнесмен и зовут его Вадим. Они в браке более 20 лет. В семье две дочери, 16-летняя Маша и 10-летняя Алиса.

Максу Барских (настоящее имя Николай Бортник) 31 год, он неоднократно был лауреатом российских музыкальных премий. Спел и поцеловался на сцене премии Муз-ТВ — 2017 с другой украинской певицей Светланой Лободой.