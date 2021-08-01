«Муж подрежет и закопает»: Макс Барских поцеловался с Олей Поляковой

Актеры в ярких эпатажных нарядах уединились за кулисами шоу и решили подразнить съемочную группу.
Первый шаг сделала Оля Полякова. Она приобняла Барских и притворилась, что целует его, но на самом деле не коснулась его губами.
Однако Макс Барских решил не упустить возможность и поцеловал Полякову по-настоящему.
«Видимо, меня подрежет и закопает в лесу муж Оли», — пошутил Барских после поцелуя.
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Супруг 42-летней певицы Оли Поляковой — человек непубличный, известно, что он бизнесмен и зовут его Вадим. Они в браке более 20 лет. В семье две дочери, 16-летняя Маша и 10-летняя Алиса.
Максу Барских (настоящее имя Николай Бортник) 31 год, он неоднократно был лауреатом российских музыкальных премий. Спел и поцеловался на сцене премии Муз-ТВ — 2017 с другой украинской певицей Светланой Лободой.