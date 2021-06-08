Украинский певец Макс Барских объяснил, почему снимал свой совместный с московской певицей Zivert клип Bestseller в Дубае, а не на Украине. Об этом у музыканта на днях спросила ведущая шоу «Светская жизнь» Катя Осадчая

«Клип стоил бы вдвое дороже, если я не ошибаюсь, он стоил бы около 50 тысяч долларов (3,6 млн руб. — Ред.)», — объяснил певец.

В том же интервью Барских рассказал и о том, что помимо музыки продолжает заниматься развитием авторской линейки одежды и планирует выпустить новую коллекцию уже в начале осени текущего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ: СБУ НАЗВАЛА АРТИСТОВ РФ, УГРОЖАЮЩИХ УКРАИНЕ.

Карьера Макса Барских (по паспорту его зовут Николай Бортник) началась с участия в проекте «Фабрика звезд — 2» на украинском «Новом канале». Позже он стал известен публике как исполнитель песен «Туманы» и «Неземная».

Обе композиции он написал сам, а также является автором песен таких артистов, как Ани Лорак, Тина Кароль, Лобода, Кристина Орбакайте и Наталья Могилевская. В марте 2021 года артист презентовал совместное видео с российской певицей Zivert на трек Bestseller.

К слову, несмотря на то, что украинские радикалы активно противодействуют работе артистов-соотечественников в России, Барских продолжает работать в РФ и получать местные премии.