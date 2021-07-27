«Конечно, когда получу, обязательно ознакомлюсь!» — сказал представитель Кремля.
Ранее Мендель отправила ему свою книгу «Каждый из нас президент» с автографом, заявив, что «в ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?».
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Мендель покинула должность пресс-секретаря президента Украины в апреле 2021 года, в качестве причин в Офисе президента назвали «крайне жесткий режим работы с президентом» и «феерическую атаку» недоброжелателей.
Новым пресс-секретарем стал экс-ведущий новостей Сергей Никифоров, а Мендель поручили работу с иностранными СМИ. Параллельно она решила написать книгу. Произведение активно раскритиковали за изобилие националистических высказываний.
Есть в книге и довольно неожиданные моменты, например, сравнение работы нынешнего президента Украины со «вкусом первой сочной клубники, которая уверенным ароматным взрывом во рту будто заявляет: "Все лето еще впереди"».
А еще о том, какое неизгладимое впечатление на нее произвел «бегущий» Зеленский в клипе российского певца Филиппа Киркорова.