Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщение бывшего пресс-секретаря лидера Украины Юлии Мендель, которая ранее отправила ему свою книгу с автографом. Слова Пескова 27 июля опубликовала Газета.ru

«Конечно, когда получу, обязательно ознакомлюсь!» — сказал представитель Кремля.

Мендель рассказала, как Киркоров проложил ей путь к Зеленскому © Юлия Мендель/Инстаграм

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Мендель покинула должность пресс-секретаря президента Украины в апреле 2021 года, в качестве причин в Офисе президента назвали «крайне жесткий режим работы с президентом» и «феерическую атаку» недоброжелателей.

Новым пресс-секретарем стал экс-ведущий новостей Сергей Никифоров, а Мендель поручили работу с иностранными СМИ. Параллельно она решила написать книгу. Произведение активно раскритиковали за изобилие националистических высказываний.

Есть в книге и довольно неожиданные моменты, например, сравнение работы нынешнего президента Украины со «вкусом первой сочной клубники, которая уверенным ароматным взрывом во рту будто заявляет: "Все лето еще впереди"».

А еще о том, какое неизгладимое впечатление на нее произвел «бегущий» Зеленский в клипе российского певца Филиппа Киркорова.