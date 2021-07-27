Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отправит свою книгу мемуаров пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову. Об этом она 27 июля сообщила на своей странице в Facebook

«Решила прислать книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?», — написала Мендель.

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«Дмитрий Сергеевич, решила прислать вам свою книгу "Каждый из нас президент" как от бывшего пресс-секретаря президента Украины пресс-секретарю президента России. Возможно вам будет полезно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения», — сказала она.

Мендель покинула должность пресс-секретаря президента Украины в апреле 2021 года, на ее место пришел телеведущий Сергей Никифоров. В июле она выпустила книгу мемуаров о работе в Офисе президента под названием «Каждый из нас президент».