Канадский шеф-повар и украинский телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво вернулся к ведению соцсетей на русском языке. На это обратили внимание его украиноязычные подписчики. Соответствующие комментарии можно прочитать в комментариях Instagram 26 июля

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В мае Браво получил украинское гражданство, и его подписчики стали еще пристальнее следить за соцсетями кулинара. Несколько дней назад он выложил пост о приготовлении лазаньи на русском, что в очередной раз стало причиной языковых претензий.

«А как же обещание вести страницу на украинском?», «Спасибо, что на русском языке», — написали фолловеры, и с тех пор повар публикует посты исключительно на русском.

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Шеф-повар Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии, а в 2011 году начал работать на Украине, куда его пригласили продюсеры канала СТБ в качестве судьи проекта «МастерШеф».

Кроме того, Хименес возглавляет консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру. В Киеве эта фирма уже успела открыть несколько заведений: в 2016 году — ресторан китайской кухни, в 2017-м — кондитерскую, в 2018-м повар стал сооснователем одного из украинских ресторанов вьетнамской кухни, а в 2020-м открыл ресторан азиатской кухни.