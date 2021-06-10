Канадский шеф-повар и украинский телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво предложил своим подписчикам провести кулинарный эксперимент и приготовить соленые сырники. Видео с рецептом он разместил в Instagram 9 июня

«Взорву ваши вкусовые рецепторы солеными сырниками. Кто не любит сырники? Все обожают. Предлагаю приготовить очень оригинальные и сытные сырники», — сказал повар.

Для приготовления десерта по его рецепту потребуется творог, яичные желтки, сыры чеддер и пармезан, мука, сахар и соль. Дальше — все по традиционной схеме: ингредиенты перемешать, сырники сформировать, а потом обжарить их на сковороде.

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Шеф-повар Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии, а в 2011 году начал работать на Украине, куда его пригласили продюсеры канала СТБ в качестве судьи проекта «МастерШеф».

Кроме того, Хименес возглавляет консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру. В Киеве эта фирма уже успела открыть несколько заведений: в 2016 году — ресторан китайской кухни, в 2017-м — кондитерскую, в 2018-м повар стал сооснователем одного из украинских ресторанов вьетнамской кухни, а в 2020-м открыл ресторан азиатской кухни.

В мае нынешнего года Хименес-Браво получил украинское гражданство, по всей видимости, это сыграло с ним злую шутку, потому что под видео тут же посыпались комментарии с требованием говорить по-украински.

«Почему по-русски с украинским паспортом?» «Пусть болтает соловьиной, не Рашка его пригласила, так пусть почитает Украину и украинский язык», «Зачем вы Россию впутываете. Многие украинские звезды еще на русском говорят, а то — иноземец. Тут свои люди, на украинской земле рожденные и воспитанные языка не знают, а вы говорите, что должен знать иностранец», — написали пользователи.