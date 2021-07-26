Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на митинге в Нью-Йорке 25 июля ответила на вопрос об опасениях насчет возможного применения российских войск против белорусской оппозиции, передает РИА Новости

Тихановская рассказала, чего ждет от Байдена и Путина © Facebook, Светлана Тихановская

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она провела встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, главой комитета Сената США и послом США в Белоруссии Джули Фишер. В белорусском МИД визит бывшего кандидата в президенты назвали туристической поездкой.

В сентябре прошлого года оппозиционерка сделала похожее заявление. Тогда она также сказала, что не ожидает ввода российских войск в страну.