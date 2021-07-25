В частности, в июне 2021 года индекс потребительских цен на продукты питания равнялся 9,8%, что несколько выше, чем инфляция в среднем по стране, составившая 9,5% в годовом выражении.
При этом подсолнечное масло и сахар подорожали на 80% и 70% соответственно по сравнению с 2020 годом. Рыба, мясо, и молочные изделия подорожали от 5 до 20%.
Как отмечается, рост цен на эти продукты стал следствием снижения потребления, так как все меньше украинских семей могут позволить себе покупать их в достаточном количестве.