По результатам первого полугодия 2021 года на Украине значительно выросли цены на продукты питания, в особенности подсолнечное масло и сахар, следует из данных, обнародованных Государственной службой статистики

Эксперты назвали полезные для сердца и сосудов продукты © Pixabay

При этом подсолнечное масло и сахар подорожали на 80% и 70% соответственно по сравнению с 2020 годом. Рыба, мясо, и молочные изделия подорожали от 5 до 20%.

Как отмечается, рост цен на эти продукты стал следствием снижения потребления, так как все меньше украинских семей могут позволить себе покупать их в достаточном количестве.