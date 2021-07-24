Крыжовник обладает целебными свойствами, однако при наличии ряда заболеваний может нанести вред организму, передает 23 июля УНИАН

Врач назвала продукты для поддержания бодрости в жару © Очаково Екатерины II - императрица обожала варенье из него. Также больше других сладостей крыжовенное варенье любил Александр Пушкин.

Ягоды крыжовника — кладезь полезных витаминов и микроэлементов. В частности, в нем содержатся фосфор, натрий, кальций, магний, сера, калий.

Прежде всего, колючие ягоды крыжовника полезны при сердечной недостаточности. Также употребление крыжовника поможет укрепить иммунную и нервную систему.

Он помогает наладить гормональный фон и поддержит женское здоровье во время беременности, кормления грудью и климакса.

Однако при повышенной кислотности желудка яблочная и фолиевая кислота, которыми богаты ягоды крыжовника, опасны. Также стоит их избегать при других заболеваниях желудка: язвенной болезни, воспалении двенадцатиперстной кишки, колите и энтерите.

Аллергикам тоже следует быть осторожными и пробовать сначала по несколько ягод крыжовника, чтобы проверить реакцию организма.