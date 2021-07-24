Крыжовник стал называться царской ягодой в годы правления Екатерины II - императрица обожала варенье из него. Также больше других сладостей крыжовенное варенье любил Александр Пушкин.
Ягоды крыжовника — кладезь полезных витаминов и микроэлементов. В частности, в нем содержатся фосфор, натрий, кальций, магний, сера, калий.
Прежде всего, колючие ягоды крыжовника полезны при сердечной недостаточности. Также употребление крыжовника поможет укрепить иммунную и нервную систему.
Он помогает наладить гормональный фон и поддержит женское здоровье во время беременности, кормления грудью и климакса.
Однако при повышенной кислотности желудка яблочная и фолиевая кислота, которыми богаты ягоды крыжовника, опасны. Также стоит их избегать при других заболеваниях желудка: язвенной болезни, воспалении двенадцатиперстной кишки, колите и энтерите.
Аллергикам тоже следует быть осторожными и пробовать сначала по несколько ягод крыжовника, чтобы проверить реакцию организма.