Украина закрыла въезд 12 российским морякам с паспортами, выданными в Крыму, на Украину сроком на три года. Об этом 23 июля сообщила Госпогранслужба Украины в Facebook

Пришёл, увидел, захватил. СБУ задержала первого украинского пирата © Mateusz Dach/Pexels

«Россиянам запретили въезд в Украину сроком на 3 года», — говорится в сообщении.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на «возвращение» полуострова. Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.