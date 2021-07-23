Отмечается, что к украинскому пункту пропуска «Морской порт Южный» прибыло судно под флагом Либерии. Все 12 членов экипажа судна являются гражданами РФ. Они предъявили пограничникам документы, выданные на территории Крыма.
«Россиянам запретили въезд в Украину сроком на 3 года», — говорится в сообщении.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на «возвращение» полуострова. Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.