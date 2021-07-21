Журналисты телеканала «Украина 24» выяснили, где депутаты Верховной Рады собираются провести отпуск. Результаты были опубликованы в программе «Украина Сегодня» 21 июля

«Слуга народа» Ирина Верещук утверждает, что собирается провести депутатские каникулы в Закарпатье.

«В тишине послушать горы, почитать книгу — часть культурной программы. Ну и попробовать брынзы, банош… всех призываю путешествовать по Украине», — сказала она.

«Страна мечты»: Минкульт снял рекламу Украины © Открытые источники Алексей Гончаренко сказал, что собирается поехать в родную Одессу, где его ждет максимально бюджетный отдых.

«Скорее всего, домой, в Одессу, к Черному морю. Оно, кстати, уже очень теплое, 24 градуса. Не очень дорого будет, жить есть где, ходить по заведениям общественного питания не люблю, поэтому сложно будет много потратить, даже если захочу», — ответил он.

По всей видимости, на одном пляже с Гончаренко будет загорать его оппонентка — Евгения Кравчук, она тоже присматривается к Одессе.

«В Залив поеду, надеюсь, но это дорого сегодня. Я сравнила — дешевле было в Турцию поехать», — поделилась планами парламентарий.

В отличие от своих коллег еще один «Слуга народа» Давид Арахамия выбрал отдых за границей — в Хорватии, причем собирается потратить на это примерно треть своей годовой зарплаты.

«В моей большой семье меньше чем 5 тысяч долларов я не могу потратить — самолет, билеты, отель… Буду и в Украине отдыхать, буду отдыхать в любом месте, где смогу», — рассказал он.

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Кстати, большинство народных избранников уже давно на отдыхе, это стало очевидным на заседании парламента во вторник, 20 июля, когда на сессию явилось только 99 депутатов из 450.