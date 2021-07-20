Украинский фотограф Ян Доброносов, который регулярно посещает заседания украинского парламента, 20 июля выложил в Instagram фото с практически пустым залом пленарных заседаний Верховной Рады

«Наверное, самое малое количество зарегистрированных депутатов, если взять этот созыв», — написал Доброносов.

«Напомнило мультик "Ежик в тумане"», «А мы им денежки платим…», «Трудоголики-государственники, все о людях заботятся», — отреагировали пользователи.

Украина сократила экспорт сахара в 30 раз © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк Борислав Береза, он поинтересовался, как же в этом случае депутаты будут голосовать, а получив ответ, что народные избранники просто будут проваливать голосование, заявил: «Как неожиданно. Но ничего. Пусть стараются».

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«99 нардепов в зале на внеочередном заседании. Не пришли все. И оппозиция, и правящие. Бордель Солнышко. А в это время Рокси Пидласа (имеется в виду депутат Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа) принимает солнечные ванны. Нафиг эти постановы», — прокомментировал ситуацию украинский Telegram-канал «Шептун».