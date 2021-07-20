По словам Бадрака, борьбе с Россией Украине могло бы помочь «оружие будущего» — ракеты.
«Ракеты — это то, что Украина может делать практически самостоятельно. Ракеты — это то, чего боятся в России. Если бы мы имели 10 дивизионов ракетных комплексов «Нептун» в ВМС, то российские корабли не ходили бы так нагло, как сегодня», — заявил Бадрак.
Он добавил, что ВМС Украины может получить первый дивизион «Нептунов» в лучшем случае в середине 2022 года, и если бы военные заводы сосредоточились на производстве ракетных комплексов, за три года удалось бы «защитить море».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск Киевом «Крымской платформы» поможет в укреплении безопасности в Черноморском регионе. На саммите платформы в августе планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России.
Полуостров стал российским в результате референдума, на котором подавляющее большинство жителей Крыма высказались за воссоединение с Россией.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно. Киевский режим не признает результатов волеизъявления крымчан и считает Крым своей территорией, требуя его «возвращения».