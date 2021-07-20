Актриса рассказала, что долгие годы стеснялась открыто говорить о том случае, но откровения коллеги Елены Прокловой заставили ее вспомнить произошедшее, чтобы предостеречь от подобного молодых девушек.
По словам 52-летней Блёданс, домогательствам она подверглась еще во время учебы в Институте сценических искусств. Тогда на пробы ее пригласил один из именитых режиссеров, имя которого она так и не назвала.
Мэтр попросил Блёданс раздеться, чтобы «посмотреть фактуру», а потом предложил его «удивить», и пока будущая звезда приходила в себя от заявления, он взял ее за грудь и гладил по животу. Телеведущая утверждает, что сбежала от маэстро и долгое время никому об этом не рассказывала.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СИМВОЛ РАЗОЧАРОВАНИЯ: ЖИТЕЛЬНИЦА ХЕРСОНА КУПИЛА АРБУЗ-СЮРПРИЗ.
Родилась Эвелина Блёданс в Ялте, сейчас живет и работает в Москве. Широкую популярность актриса получила во время работы в юмористическом проекте «Маски-шоу», где играла сексуальную медсестру.