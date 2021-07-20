Уроженка Крыма, актриса и телеведущая Эвелина Блёданс призналась, что стала жертвой домогательств известного режиссера. Слова артистки 19 июля привели «Дни.ру»

«Чту заветы»: Костюшкин признался, почему все время раздевается на сцене © Стас Костюшкин/Инстаграм Елены Прокловой заставили ее вспомнить произошедшее, чтобы предостеречь от подобного молодых девушек.

По словам 52-летней Блёданс, домогательствам она подверглась еще во время учебы в Институте сценических искусств. Тогда на пробы ее пригласил один из именитых режиссеров, имя которого она так и не назвала.

Мэтр попросил Блёданс раздеться, чтобы «посмотреть фактуру», а потом предложил его «удивить», и пока будущая звезда приходила в себя от заявления, он взял ее за грудь и гладил по животу. Телеведущая утверждает, что сбежала от маэстро и долгое время никому об этом не рассказывала.

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Родилась Эвелина Блёданс в Ялте, сейчас живет и работает в Москве. Широкую популярность актриса получила во время работы в юмористическом проекте «Маски-шоу», где играла сексуальную медсестру.