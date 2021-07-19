Мишель прибыл в Грузию для участия в конференции «Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона». В мероприятии также примут участие президент Грузии Саломе Зурабишвилли, президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду — они планируют подписать декларацию саммита «Ассоциированного трио» (альянса, созданного для координации усилий трех стран по евроинтеграции).
«Противники ЛГБТ-сообщества устроили акцию протеста у гостиницы Sheraton Batumi, где проходила встреча президента Европейского совета Шарля Мишеля с лидерами грузинской оппозиции», — говорится в сообщении.
Сообщается, что собравшиеся держали в руках плакаты с лозунгами: «Европейский выбор — только для консолидации страны и защиты традиций», «Нация. Семья. Религия — это наши ценности, а каковы ваши, Мишель?», «В Грузии должны проходить только военные парады».
Ранее в Тбилиси противники сексуальных меньшинств выступили против проведения «Марша достоинства» организацией «Тбилиси прайд», защищающей права ЛГБТ-сообщества. Противники ЛГБТ, собравшиеся у здания парламента, нападали на журналистов — всего пострадали более 50 работников СМИ.
Один из избитых телеоператоров провел несколько дней в больнице, после чего был найден мертвым в своей квартире — это стало поводом для митингов оппозиции с требованием отставки правительства Грузии, на которое возложили ответственность за произошедшее.