Противники ЛГБТ устроили акцию протеста в Батуми рядом с отелем, в котором поселился президент Европейского совета Шарль Мишель. Об этом 19 июля сообщает Sputnik Грузия

Мишель прибыл в Грузию для участия в конференции «Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона». В мероприятии также примут участие президент Грузии Саломе Зурабишвилли, президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду — они планируют подписать декларацию саммита «Ассоциированного трио» (альянса, созданного для координации усилий трех стран по евроинтеграции).

«Противники ЛГБТ-сообщества устроили акцию протеста у гостиницы Sheraton Batumi, где проходила встреча президента Европейского совета Шарля Мишеля с лидерами грузинской оппозиции», — говорится в сообщении.

Зеленский встретится с президентом Евросовета в Грузии © president.gov.ua

Ранее в Тбилиси противники сексуальных меньшинств выступили против проведения «Марша достоинства» организацией «Тбилиси прайд», защищающей права ЛГБТ-сообщества. Противники ЛГБТ, собравшиеся у здания парламента, нападали на журналистов — всего пострадали более 50 работников СМИ.

Один из избитых телеоператоров провел несколько дней в больнице, после чего был найден мертвым в своей квартире — это стало поводом для митингов оппозиции с требованием отставки правительства Грузии, на которое возложили ответственность за произошедшее.