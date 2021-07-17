Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 16 июля в интервью YouTube-каналу Ukrlife.TV выразил надежду, что Китай поможет Киеву в борьбе с Россией

Владимир Видеманн: Вступление в Большую игру Китая изменит отношения России и Запада © из личного архива Владимира Видеманна

«Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков», — заявил он.

Помимо этого он намекнул на якобы плохое отношение Китая к России, сравнив его с отношением России к Молдавии.

Ранее Арестович обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в сдаче интересов Украины в пользу России. По его словам, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными.