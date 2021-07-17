По его словам, Украина может позволить себе игнорировать мнение западных партнеров. В частности, если страны Запада будут вынуждать Украину выполнять Минские соглашения, то Киев «развернется» к Китаю.
«Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков», — заявил он.
Помимо этого он намекнул на якобы плохое отношение Китая к России, сравнив его с отношением России к Молдавии.
Ранее Арестович обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в сдаче интересов Украины в пользу России. По его словам, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными.