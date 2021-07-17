Киев должен стремиться к тому, чтобы стать надежным транзитером, а не требовать компенсации от Германии из-за «Северного потока – 2», считает немецкий эксперт Александр Рар. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее в Офисе президента Украины подтвердили, что обсуждается финансовая компенсация Киеву за строительство «Северного потока – 2».

«Я не хочу сейчас злословить, но украинская дипломатия сейчас просто проваливается. Вместо прямого диалога с Россией они занимаются непонятно чем. Они ставят цели, которых невозможно просто добиться. Как можно у Германии требовать деньги непонятно за что? Германия уже сделала то, что могла сделать, чтобы потоки российского газа продолжали идти через Украину. Киеву нужно об этом договариваться напрямую с Москвой, Германия здесь при чем?» — сказал эксперт.

Александр Рар о провале украинской дипломатии и аргументах Меркель на встрече с Байденом © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Если Украина при помощи Германии проведет реконструкцию своих газовых сетей, по которым Россия будет перекачивать газ на Запад, от этого выиграют все. Всего этого нужно добиваться с помощью коммерческих предложений, а не силовыми методами. Германия готова помогать, но за воздух она платить никому ничего не собирается», — заключил он.

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