Германия, вероятнее всего, дала Украине жесткий ответ по поводу «Северного потока – 2», считает немецкий эксперт Александр Рар. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. По словам украинского президента, он призвал подключить США к «нормандскому формату», а также потребовал обсудить в рамках него вопрос «Северного потока – 2».

«Я думаю, что Зеленский попытался свою точку зрения довести до канцлера Германии, но его не очень слушали, потому что у канцлера Германии своя позиция. Германия видит, что Украина оказывает на нее давление, пытаясь ввести в игру Америку, чтобы вдвойне давить на нее. Берлин продолжает вести свою линию», — отметил Рар.

Александр Рар о провале украинской дипломатии и аргументах Меркель на встрече с Байденом © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Его нужно отделить от Донбасса. И об этом ясно говорит Меркель. Мира на Донбассе нужно добиваться через компромиссы. Мне кажется, что Меркель сама дала Зеленскому жесткий ответ», — заключил эксперт.

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