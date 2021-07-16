Поводом для инцидента стал конфликт малолетнего сына Трухачова с ровесником. Какое-то время дети мирно играли в детской комнате отеля, но затем между ними произошла ссора.
Сын Трухачова пожаловался отцу на другого ребенка, и нетрезвый бизнесмен безо всяких объяснений подскочил к семье мальчика, схватил его и начал бить, нецензурно ругаясь.
Отец мальчика отбил своего ребенка из рук Трухачова. Вместо извинений, бизнесмен бросился с кулаками на отца семейства.
После драки семья пострадавшего обратилась в полицию.
Трухачов попытался «замять» инцидент.
«Если уж на то пошло, то ладно, я извиняюсь», — сказал он, однако пострадавших такие извинения не устроили.
Турецкая полиция зафиксировала все подробности инцидента.
Роман Трухачов на Украине занимается изготовлением ортопедических изделий. Продукция компании «Торос-Груп» представлена на Украине, а также в странах СНГ, Европы, Азии и США.