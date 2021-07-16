Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 15 июля в эфире «Украина 24» обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в сдаче интересов Киева в пользу России

Арестович раскрыл план Украины «отвоевать» Донбасс © Facebook Алексея Арестовича Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными.

«Госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы», — отметил Арестович.

Также он выразил мнение, что Зеленский не нашел общего языка с Меркель по целому ряду вопросов, включая достройку газопровода «Северный поток-2» и реализации «формулы Штайнмайера».

«Вежливые заявления во время пресс-конференции — это просто чтобы не ссориться», — заключил он.

В ходе встречи 12 июля Зеленский заявил Меркель о необходимости обсуждать строительство «Северного потока-2» в «нормандском формате». По мнению главы украинского государства, запуск трубопровода якобы несет угрозу энергетической безопасности страны, поэтому требуются диалог и гарантии стран Европейского союза (ЕС), ФРГ и Франции.