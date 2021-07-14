По его словам, Меркель признала, что Германия и Франция являются партнерами Украины в различных сферах, однако не планируют обсуждать газ вместе с Минскими соглашениями.
Как считает Рабинович, канцлер — вежливая женщина, которая «послала» вежливо, пытаясь не обидеть.
Ранее Зеленский заявил о необходимости обсудить строительство газопровода «Северный поток-2» на встрече в «нормандском формате». По мнению главы украинского государства, запуск трубопровода несет угрозу энергетической безопасности страны, поэтому требуются диалог и гарантии стран Европейского союза (ЕС), ФРГ и Франции.