Канцлер Германии Ангела Меркель отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в обсуждении «Северного потока-2» в формате «нормандской четверки». Об этом 13 июля заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook

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