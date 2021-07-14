Она дала советы, которые помогут легко адаптироваться к рабочим будням после сезона отпусков.
«Рассчитайте свой отпуск таким образом, чтобы по возвращению домой у вас ещё оставалось несколько свободных дней — дайте себе адаптироваться. Вспомните, что в этой работе приносит вам наибольшее удовлетворение, что вы любите делать, — это и будет ваша мотивация. Не сваливайте на себя сразу много задач — входите в график постепенно», — посоветовала она.
Также эксперт предложила вознаграждать себя за хорошую работу и планировать отдых заранее, не дожидаясь выгорания на работе.
Влох отметила, что даже за несколько недель после отпуска полностью восстановиться не удастся, если в обычные рабочие дни не позволять себе расслабиться.