Украинский психолог София Влох 13 июля сравнила возвращение в рабочий режим после насыщенного летнего отпуска с окончанием сладкого и беззаботного сна, передает «Главред»

Психолог предупредила о влиянии жары на психику © pixabay

«Рассчитайте свой отпуск таким образом, чтобы по возвращению домой у вас ещё оставалось несколько свободных дней — дайте себе адаптироваться. Вспомните, что в этой работе приносит вам наибольшее удовлетворение, что вы любите делать, — это и будет ваша мотивация. Не сваливайте на себя сразу много задач — входите в график постепенно», — посоветовала она.

Также эксперт предложила вознаграждать себя за хорошую работу и планировать отдых заранее, не дожидаясь выгорания на работе.

Влох отметила, что даже за несколько недель после отпуска полностью восстановиться не удастся, если в обычные рабочие дни не позволять себе расслабиться.