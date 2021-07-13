Ясинский отметил, что, когда власти Украины говорят о геноциде украинского народа и об «ужасной роли Советского Союза в судьбах несчастных украинцев», очевидна историческая манипуляция.
«История независимой Украины, история создания украинского национального самосознания и самого термина "украинец" — это история Советского Союза и история ленинской политики. Поэтому разрушение памяти о Советском Союзе, все эти антикоммунистические законы и декоммунизация Украины — это саморазрушение прежде всего самой Украины», — сказал журналист.
По его словам, при такой политике властей то, что Украина сегодня скрипит по швам, совершенно логично.
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С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.