«Инвесторы проявили высокую заинтересованность в финансировании общества — спрос на приобретение вдвое превысил предложение компании, заявки на финансирование получены от 70 инвесторов, которые в основном представляют Великобританию и Швейцарию», — говорится в сообщении.
Привлеченные средства планируется направить «на рефинансирование существующего долга с целью снижения стоимости финансирования компании и уменьшения нагрузки на ее ликвидность».
В компании уверены, что выпуск облигаций не приведет к повышению размера кредитного портфеля «Укрзализныци», а исключительно снизит задолженность в краткосрочном периоде, что будет иметь положительное влияние на кредитный рейтинг.
По итогам прошлого года «Укрзализныця» получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд рублей (около 4,8 млрд рублей). Финансовые обязательства компании в 2020 году выросли до 58,3 млрд грн (около 146 млрд рублей).