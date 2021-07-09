Администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» привлекла на международном рынке 300 млн долларов финансирования под 7,875% годовых. Об этом 9 июля сообщил глава правления компании Иван Юрик, передает сайт компании

«Инвесторы проявили высокую заинтересованность в финансировании общества — спрос на приобретение вдвое превысил предложение компании, заявки на финансирование получены от 70 инвесторов, которые в основном представляют Великобританию и Швейцарию», — говорится в сообщении.

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В компании уверены, что выпуск облигаций не приведет к повышению размера кредитного портфеля «Укрзализныци», а исключительно снизит задолженность в краткосрочном периоде, что будет иметь положительное влияние на кредитный рейтинг.

По итогам прошлого года «Укрзализныця» получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд рублей (около 4,8 млрд рублей). Финансовые обязательства компании в 2020 году выросли до 58,3 млрд грн (около 146 млрд рублей).