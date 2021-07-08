Зеленская опубликовала несколько снимков из Болгарии. На одном из них видно, что у нее по-новому уложены или острижены волосы.
Большинство подписчиков первой леди решили, что новый имидж ее старит.
«Елена очень красивая и порядочная женщина», «Выгоните стилиста нафиг», «Похожа тут на Крупскую стала», «Вылитая старая коммунистка», «Вот насобираем из пенсии денежек и поедем в Болгарию послушать ваш аудиогид», — отреагировали в комментариях.
Кроме того, они призвали президента и его супругу обратиться к решению более насущных проблем, чем аудиогиды: «Люблю Болгарию, но разве нет более важных вопросов?», «Тем не менее самой влиятельной женщиной на Украине признана посол Америки», «Было бы очень неплохо, если бы вы открыли сначала пляжи в Одессе для населения!»
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