Супруга президента Украины Елена Зеленская разместила в Instagram 8 июля фото с обсуждения запуска украиноязычного аудиогида в археологическом музее Несебра в Болгарии. Подписчики обратили внимание на необычную стрижку или укладку первой леди

Зеленская поразила образом в цвет фамилии © Елена Зеленская/Инстаграм

Большинство подписчиков первой леди решили, что новый имидж ее старит.

«Елена очень красивая и порядочная женщина», «Выгоните стилиста нафиг», «Похожа тут на Крупскую стала», «Вылитая старая коммунистка», «Вот насобираем из пенсии денежек и поедем в Болгарию послушать ваш аудиогид», — отреагировали в комментариях.

Кроме того, они призвали президента и его супругу обратиться к решению более насущных проблем, чем аудиогиды: «Люблю Болгарию, но разве нет более важных вопросов?», «Тем не менее самой влиятельной женщиной на Украине признана посол Америки», «Было бы очень неплохо, если бы вы открыли сначала пляжи в Одессе для населения!»

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