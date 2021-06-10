Первая леди Украины Елена Зеленская 9 июня в своем Instagram поделилась с подписчиками информацией о том, какую книгу только что дочитала и какие еще собирается, однако как всегда получила в ответ не только благодарности, но и критику

«Боксер-сутенер»: Кива объяснил, почему именно Кличко заменит Зеленского © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Софии Андрухович «Феликс Австрия».

«Люблю, когда лирические, драматические события в жизни персонажей происходят на фоне исторических событий и в реальных географических пространствах. Ивано-Франковск в последний период существования Австро-Венгерской империи, каким он описан в романе, раскрылся для меня совсем по-другому и в современности. Глубокая женская психология. Любовь, которая через мгновение превращается в ненависть, а потом — снова мгновенно — в еще более сильную любовь!» — рассказала о книге Зеленская.

Также она поделилась планами на прочтение книг «В изоляции. Статьи о Донбассе» украинского писателя и журналиста Станислава Асеева и «Ночь на Венере. 113 писательниц, которые сияют в темноте» украинского литературного критика Анны Улюры.

Отдельные подписчики первой леди поблагодарили ее за подсказки, однако часть пользователей напомнила Зеленской о более насущных проблемах страны.

«А миссия, чтобы народ жил не только духовно у вас есть в ближайшем будущем?», — спросила одна из комментирующих.

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Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, который ранее основал «Квартал 95». До статуса первой леди Зеленская работала сценаристом студии и признается, что до сих пор сотрудничает с «Кварталом».

В то же время жена главы государства взяла на себя ряд социальных вопросов, в частности, реформу школьного питания и создание аудиогидов на украинском языке для музеев мировой величины.