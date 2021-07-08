Недзельского задержали в аэропорту Софии. Болгарские силовики заявили, что он хотел въехать в Болгарию с поддельными документами.
Его подозревают в организации в 2020 году убийства некоего Александра Семенова по кличке Кацап.
По данным МВД Украины, после открытия уголовного производства Андрей Недзельский покинул Украину.
Между тем известно, что Недзельский ранее и сам становился жертвой нападения. В 2019 году в Киеве его избили прямо на свадьбе дочери Олега Крапивина по кличке Бакинский, которого украинские СМИ также называют криминальным авторитетом.