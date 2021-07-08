Болгария намерена экстрадировать на Украину задержанного Андрея Недзельского, которого решением СНБО объявили «вором и криминальным авторитетом» по кличке Неделя. Об этом 8 июля сообщило МВД Украины в российском Telegram

МВД Украины потеряло доказательства эффективности санкций против «воров в законе» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Его подозревают в организации в 2020 году убийства некоего Александра Семенова по кличке Кацап.

По данным МВД Украины, после открытия уголовного производства Андрей Недзельский покинул Украину.

Между тем известно, что Недзельский ранее и сам становился жертвой нападения. В 2019 году в Киеве его избили прямо на свадьбе дочери Олега Крапивина по кличке Бакинский, которого украинские СМИ также называют криминальным авторитетом.