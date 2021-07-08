Ранее известный военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил о том, что в 2014 году еще до референдума в Крыму и до войны в Донбассе жители русскоговорящего Херсона воспринимали себя украинцами и уже считали Россию врагом.
Эксперт отметил, что его херсонские родственники, друзья и коллеги сейчас смотрят на ситуацию в Донбассе и ждут, насколько успешно пройдет интеграция ДНР/ЛНР в состав России, и насколько успешно получится решить проблемы Крыма.
«Херсон ждет для себя судьбы Крыма. Потому что вся история с сельским хозяйством после того, как перекрыли крымский канал, крайне плачевна. Плюс, главным рынком сбыта для Херсона была Россия. Я хорошо помню тот период, когда стояли в очереди десятки фур на херсонской трассе, которые шли затовариваться на базы», — указал Яценко.
Собеседник издания добавил, что жители Херсона уже давно не ждут никаких изменений от Украины, поэтому Россия и Донбасс вполне могут вести с ними диалог.