В 2013-2015 годах жители Херсона искренне полагали, что после Евромайдана их жизнь радикально улучшиться. Сегодня эти настроения меняются прямо на глазах. Об этом рассказал уроженец Херсона, экс-министр связи ДНР Виктор Яценко в интервью изданию Украина.ру

Одесса, Херсон, Сумы, Луцк и Краматорск: кто станет мэрами украинских городов после второго тура © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Дмитрий Стешин заявил о том, что в 2014 году еще до референдума в Крыму и до войны в Донбассе жители русскоговорящего Херсона воспринимали себя украинцами и уже считали Россию врагом.

Эксперт отметил, что его херсонские родственники, друзья и коллеги сейчас смотрят на ситуацию в Донбассе и ждут, насколько успешно пройдет интеграция ДНР/ЛНР в состав России, и насколько успешно получится решить проблемы Крыма.

«Херсон ждет для себя судьбы Крыма. Потому что вся история с сельским хозяйством после того, как перекрыли крымский канал, крайне плачевна. Плюс, главным рынком сбыта для Херсона была Россия. Я хорошо помню тот период, когда стояли в очереди десятки фур на херсонской трассе, которые шли затовариваться на базы», — указал Яценко.

Собеседник издания добавил, что жители Херсона уже давно не ждут никаких изменений от Украины, поэтому Россия и Донбасс вполне могут вести с ними диалог.