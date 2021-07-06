Морская вода в районе популярного украинского курорта, поселка Затока Одесской области, не соответствует санитарным нормам. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины

Не море, а кисель: отдых на Азовском побережье разочаровал украинцев © pixabay

«Из них 2 пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям не отвечали гигиеническим требованиям. Это пляжи в рекреационных зонах поселка Затока — районы "Центральный" и "Солнечный", — сообщили специалисты центра.

Ранее в море у берегов Одессы появились потенциально токсичные микроводоросли, из-за которых вода окрасилась в оливковый цвет.