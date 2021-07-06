С 28 июня по 4 июля проводились лабораторные исследования качества морской воды в районе 22 пляжей Одессы и Одесской области. Всего было проведено около 100 санитарно-биологических и санитарно-химических проб.
«Из них 2 пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям не отвечали гигиеническим требованиям. Это пляжи в рекреационных зонах поселка Затока — районы "Центральный" и "Солнечный", — сообщили специалисты центра.
Ранее в море у берегов Одессы появились потенциально токсичные микроводоросли, из-за которых вода окрасилась в оливковый цвет.