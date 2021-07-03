Постсоветские элиты понимают опасность заигрывания с Западом, но они все же рассчитывают получить некую выгоду от этого заигрывания. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Александр Панкин заявлял, что проработка консолидированного ответа на санкции Запада поставлена в повестку дня ЕАЭС. В Казахстане на это ответили, что страна выступает против политизации объединения и что она никаких переговоров о «консолидированных мерах» стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств не ведет.

К тому же не всегда постсоветские элиты понимают последовательную политику России, отметил эксперт.

«Что она хочет, как она пытается что-то делать? Многие не видят для себя каких-то выгод, а видят какие-то политические ходы. По крайней мере, именно так они воспринимают действия России и ее руководства», — указал Дзермант.

Помимо всего прочего у стран бывшего СССР очень мало объединяющей гуманитарной работы, сетует политолог.

«Да, в Евросоюзе тоже был раздрай, и после войны он собирался далеко не просто. Но там работали проевропейские гуманитарные структуры, элитные организации и клубы, проводила серьезную работу зарождающаяся европейская бюрократия, которая сближала народы и государства», — констатировал специалист.

Никто не работает над сплачиванием элит, нет единой информационной повестки, каждая страна двигает в СМИ что-то свое и не пытается найти нечто общее, поэтому нужен какой-то прорыв, координация и создание общего поля, заключил собеседник издания.

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