Директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру рассказал, что Белоруссия потеряла и приобрела по сравнению с советским периодом

Белоруссия хочет завершить интеграцию с Россией © raskalov-vit.livejournal.com

По его мнению, ко Дню независимости, который Белоруссия отметит 3 июля, страна подходит достаточно уверенно.

«Тем более что она отразила очень серьезную гибридную атаку в виде цветной революции. Она с этим справилась, и государство устояло. Немногие в мире могли с этим справиться. Не без проблем, не без потерь, но в общем и целом ко Дню независимости Беларусь подошла как успешное государство», — добавил он.

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