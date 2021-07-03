«Мне кажется, что Беларусь все же сделала шаг вперед по сравнению с советским временем. Какие-то отрасли она даже создала с нуля, вышла на новые рынки, которые для БССР были невообразимы. Понятно, что есть и потери. Есть и определенный демографический урон в 1990-е годы, вызванный эффектом от развала Советского Союза. Это оказало достаточно серьезное влияние на демографию. Мы эту тенденцию еще не смогли переломить, хотя она не такая катастрофическая, как в Прибалтике», — сказал Дзермант.
По его мнению, ко Дню независимости, который Белоруссия отметит 3 июля, страна подходит достаточно уверенно.
«Тем более что она отразила очень серьезную гибридную атаку в виде цветной революции. Она с этим справилась, и государство устояло. Немногие в мире могли с этим справиться. Не без проблем, не без потерь, но в общем и целом ко Дню независимости Беларусь подошла как успешное государство», — добавил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.