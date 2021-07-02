«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — приводит агентство слова Лукашенко.
Глава Белоруссии также рассказал, что в республике вскрыты «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, связанные с Украиной, а также странами Запада — Германией, США, Польшей и Литвой.
«Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ», — сообщил Лукашенко.
Ранее 2 июля он уже заявлял о завершении в Белоруссии масштабной антитеррористической операции, по итогам которой претензии будут предъявлены канцлеру Германии Ангеле Меркель.