Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, откуда поступает огромное количество оружия, сообщает РИА Новости 2 июля

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — приводит агентство слова Лукашенко.

Глава Белоруссии также рассказал, что в республике вскрыты «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, связанные с Украиной, а также странами Запада — Германией, США, Польшей и Литвой.

«Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ», — сообщил Лукашенко.