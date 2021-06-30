Руководители департамента лицензирования Национального банка Украины (НБУ) полным составом подали в отставку, объяснив решение несогласием с централизацией принятия решений «в одних руках». Об этом 30 июня сообщил директор департамента Александр Бевз в Facebook

«Очень печальная для нас новость, но в силу определенных обстоятельств во избежание манипуляций должны ей поделиться уже сегодня. Наша команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении», — написал он.

Тайна вакцинации президента, дружба с украинским народом, мораль сказки о Колобке: что Путин сказал на «Прямой линии» Александр Бевз, замдиректора Екатерина Жебанова, начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитрий Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко.

Также уволились начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль, начальник управления Вадим Романюк, который отвечает за финансовые компании и платежные системы, замначальника экспертно-аналитического управления Дарья Дашкевич и главные эксперты этого управления Евгений Воробьев и Стефан Дженков.

Бевз отметил, что продолжение работы в Национальном банке пока невозможно из-за «централизации принятия решений в одних руках и замены коллегиальности директивным принятием решению», что, по мнению сотрудников, недопустимо.

В сообщении также отмечается, что Нацбанк далеко отошел от стандартов, что грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора.