Согласно представленным данным, предметом закупки является один компьютерный полиграф. Срок поставки полиграфа должен быть выполнен до 16 июля.

Экс-Серега Полиграф Шарикoff прокомментировал «участие» в своем новом клипе Монатика
Экс-Серега Полиграф Шарикoff прокомментировал «участие» в своем новом клипе Монатика
© РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк
Конечный срок подачи тендерных предложений заканчивается 6 июля. В системе ProZorro на данный момент отсутствует информация о поданных заявках на участие в тендере.

Ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора Украины также намерен купить два полиграфа.

«Укроборонпром» создан в декабре 2010 года. В его состав входит более 110 предприятий военно-промышленного комплекса.