Согласно представленным данным, предметом закупки является один компьютерный полиграф. Срок поставки полиграфа должен быть выполнен до 16 июля.
Конечный срок подачи тендерных предложений заканчивается 6 июля. В системе ProZorro на данный момент отсутствует информация о поданных заявках на участие в тендере.
Ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора Украины также намерен купить два полиграфа.
«Укроборонпром» создан в декабре 2010 года. В его состав входит более 110 предприятий военно-промышленного комплекса.