Государственный концерн «Укроборонпром» объявил тендер на покупку полиграфа за 122,85 тысяч гривен (около 308 тысяч рублей). Об этом 30 июня свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro

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