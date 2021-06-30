Министерство обороны России 29 июля опубликовало видео, на котором нидерландский военный корабль Evertsen движется в сторону Керченского пролива

Финский эксперт Йохан Бекман: Впервые за много лет Британия напрямую атаковала Россию © commons.wikimedia.org, Petri Krohn увидеть, как истребители ВКС сопровождают фрегат ВМС Нидерландов в Черном море.

Ранее в военном ведомстве Королевства заявили, что 24 июня российские самолеты «несколько часов запугивали» экипаж Evertsen и «имитировали атаки». После этих маневров у корабля начались перебои в работе электронного оборудования.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что голландский фрегат, находившийся в нейтральных водах, изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границ, российские военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, и после этого Evertsen изменил курс.

В министерстве уточнили, что пролет был на безопасном расстоянии от нидерландского фрегата.

Это единственный инцидент, который происходил за последнее время. Ранее британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца.