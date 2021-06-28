Основные трудности жителей Украины при переезде в Россию связаны не столько с получением российского гражданства, сколько с приобретением жилья и устройством на работу. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Константин Затулин внес в нижнюю палату парламента законопроект о репатриации, под нормы которого могут подпасть граждане Украины и Белоруссии.

Эксперт пояснил, что эти люди попадают в своеобразный замкнутый круг, когда для того чтобы получить гражданство, нужно быть где-то зарегистрированным, а чтобы быть где-то зарегистрированным, нужно купить собственное жилье.

«Есть регионы, где оно стоит относительно дешево. Есть регионы, где оно стоит относительно дорого. Но и опять же, надо иметь какую-то работу для того чтобы себя содержать. Далеко не все по своей квалификации могут соответствовать требованием российского рынка труда. Если и то, и другое есть, то проблема с получением российского паспорта решается», — уточнил Ищенко.

Политолог добавил, что в случае с Украиной России нет смысла целенаправленно выдавать паспорта жителям юго-восточных регионов в упрощенном порядке, потому что там можно найти таких людей, которых не хочется брать даже в «российскую тюрьму».