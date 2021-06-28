Завершение строительства газопровода «Северный поток 2» стало поражением Соединенных Штатов в противостоянии с Россией, сейчас Вашингтон пытается минимизировать потери, рассказал российский политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру

По его словам, американцы поняли, что остановить строительство «Северного потока 2» у них не получается, поэтому им остается только сделать вид, что они, «так уж и быть, разрешают его строительство».

«Для американцев достройка этого трубопровода — это очевидная неудача. Все попытки заблокировать его строительство провалились. Теперь, на самом последнем этапе, надо быстренько, пока еще не достроили его до конца, сделать вид, что американцы все равно главные и они как бы разрешают немцам достроить этот трубопровод», — сказал Михеев.

«Северный поток – 2»: США смирились с достройкой проекта, который уже влияет на цену газа в Азии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Михеев также уверен, что США предпримут попытку «душить санкциями всех тех, кто будет с этим трубопроводом пытаться работать». В частности, он полагает, что США могут шантажировать немецкий бизнес и собственно Германию тем, что будут накладывать санкции на тех, кто покупает и перепродает российский газ.

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