По его словам, американцы поняли, что остановить строительство «Северного потока 2» у них не получается, поэтому им остается только сделать вид, что они, «так уж и быть, разрешают его строительство».
«Для американцев достройка этого трубопровода — это очевидная неудача. Все попытки заблокировать его строительство провалились. Теперь, на самом последнем этапе, надо быстренько, пока еще не достроили его до конца, сделать вид, что американцы все равно главные и они как бы разрешают немцам достроить этот трубопровод», — сказал Михеев.
Однако он подчеркнул, что президент США Джо Байден пытается такими «уступками» показать Европе, что он более гибок, чем его предшественник Дональд Трамп, и тем самым наладить пошатнувшиеся отношения со своими стратегическими партнерами.
Михеев также уверен, что США предпримут попытку «душить санкциями всех тех, кто будет с этим трубопроводом пытаться работать». В частности, он полагает, что США могут шантажировать немецкий бизнес и собственно Германию тем, что будут накладывать санкции на тех, кто покупает и перепродает российский газ.
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