Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, с 2028 года украинцам необходимо будет иметь на менее 35 лет официального трудового стажа. Об этом министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила в интервью «Радио свобода»* 26 июня

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При этом министр указала, что при накопительной системе человек может в 60 лет уйти на пенсию и рассчитывать на собственный накопительный счет, средства на котором также могут переходить по наследству.

На сегодняшний день на Украине действует только солидарная пенсионная система. Для выхода на пенсию в 60 лет необходимый трудовой стаж составляет 28 лет.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента