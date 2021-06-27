«Зная, что такое солидарная система, когда у тебя будет возраст 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году это будет такая норма — 35 лет стажа, если ты хочешь пойти в 60», — сказала она.
При этом министр указала, что при накопительной системе человек может в 60 лет уйти на пенсию и рассчитывать на собственный накопительный счет, средства на котором также могут переходить по наследству.
На сегодняшний день на Украине действует только солидарная пенсионная система. Для выхода на пенсию в 60 лет необходимый трудовой стаж составляет 28 лет.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента