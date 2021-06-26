По мнению парламентария, Россия не должна платить что-либо государству, не вовлеченному в транзит.
«То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием», — заявил он.
Крупалла добавил, что считает это недопустимым с чисто экономической точки зрения, и он не может себе «представить, чтобы Россия могла бы или должна была бы выплачивать».
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в своем официальном аккаунте, что Киев выступает против завершения строительства российского газопровода. Условием его запуска он назвал возвращение Крыма и энергетическая безопасность Украины.
Еще одно предложение озвучил украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он рассказал, что Украина сможет заработать на газопроводе «Северный поток-2», если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора.