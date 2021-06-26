Лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат Бундестага Тино Крупалла 25 июня прокомментировал высказанную на Украине идею о компенсациях Киеву из-за запуска газопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости

Ищенко объяснил, какую компенсацию получит Украина за «СП-2» © Украина.ру

«То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием», — заявил он.

Крупалла добавил, что считает это недопустимым с чисто экономической точки зрения, и он не может себе «представить, чтобы Россия могла бы или должна была бы выплачивать».

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в своем официальном аккаунте, что Киев выступает против завершения строительства российского газопровода. Условием его запуска он назвал возвращение Крыма и энергетическая безопасность Украины.

Еще одно предложение озвучил украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он рассказал, что Украина сможет заработать на газопроводе «Северный поток-2», если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора.