Средняя продолжительность жизни на Украине в целом ниже среднего показателя в мире. Об этом на форуме «Украина 30. Здоровая Украина» рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова

«На сегодня в Украине средняя продолжительность жизни не только мужчин, а населения в целом ниже, чем средняя по земному шару, учитывая Африку и другие страны», — заявила она, комментируя данные о том, что средняя продолжительность жизни на Украине — это 63 года для мужчин и 73 года для женщин.

Либанова добавила, что при этом проблема старения и депопуляции на Украине не самая высокая в Европе.

«Доля населения 65+ в ЕС в среднем — 19%, в Украине — 17%. Нагрузка 60+ на 20-64, то есть на фактический, реальный работоспособный возраст в Украине — 27%, в ЕС — 31%. То есть катастрофического я ничего такого не вижу», — сказала она.

Украинцам назвали ТОП-5 овощей, которые помогут продлить жизнь © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Причиной депопуляции и старения она назвала долговременно сохранение низкого уровня рождаемости.

«Для того, чтобы поколение родителей заместилось поколением детей, то есть, чтобы хотя бы следующее поколение не было меньше предыдущего, нужно, чтобы на одну женщину рождалось 2,13 — 2,15 ребенка», — сказал Либанова.

Также есть проблема с огромной досрочной смертностью: по словам ученой в 2019 году из тысячи 40-летних мужчин на Украине до 65 лет не доживает 343, тогда как в Швейцарии — 81, а в Польше — 210.