Высокие температуры могут влиять на память, концентрацию внимания, а также стать причиной бессонницы, тревог и беспокойства. Такое заявление сделала старший лаборант кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ, нейропсихолог Алина Ахметшина, сообщил 23 июня канал «Россия»

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Специалист заверила, что на интеллект жара не влияет, а вот психические расстройства, если они есть, могут обостриться. Кроме того, при повышенных температурах выше и риск панических атак.

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К группе риска психолог отнесла людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и водителей, так как на жаре снижается концентрация внимания, а значит, увеличивается риск ДТП.

Чтобы максимально снизить влияние на психику и организм в целом летней жары, Ахметшина посоветовала пить больше воды, чаще проветривать помещение и не появляться на улице без головного убора.