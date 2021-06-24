Ахметшина пояснила, что жара приводит к потере влаги, а значит — обезвоживанию и гипоксии, вследствие чего страдают такие когнитивные функции, как память и внимание.
Специалист заверила, что на интеллект жара не влияет, а вот психические расстройства, если они есть, могут обостриться. Кроме того, при повышенных температурах выше и риск панических атак.
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К группе риска психолог отнесла людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и водителей, так как на жаре снижается концентрация внимания, а значит, увеличивается риск ДТП.
Чтобы максимально снизить влияние на психику и организм в целом летней жары, Ахметшина посоветовала пить больше воды, чаще проветривать помещение и не появляться на улице без головного убора.