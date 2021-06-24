Телеканал «1+1» назвал имя актрисы, которая сыграет украинскую версию «Кати Пушкаревой» Настю Глушко. Новость об этом, а также фотографии артистки 24 июня опубликовала газета «КП в Украине»

Главную роль в украинской адаптации колумбийской теленовеллы «Дурнушка Бетти» исполнит 24-летняя дебютантка Ирина Поплавская. На кастинг ее пригласили сообщением в социальной сети Facebook.

«Я же знаю, какой у меня типаж, знаю всех персонажей этой истории, поэтому понимала, что на другие роли, кроме главной, не подхожу. И на первые пробы приехала уже в образе. У меня до сих пор дома лежит одежда, в которой тогда была», — рассказала Поплавская.

На роль Страшко рассматривали таких актрис как Марина Кошкина, Наталья Бабенко и Анастасия Пустовит, но всех профессионалов «подвинули» ради точно попадающего в роль новичка.

«Весь продюсерский состав и режиссеры сказали, что это и есть наш "гадкий утенок", родной и близкий, но с несгибаемым характером и верой в добро», — рассказала главный продюсер сериалов и фильмов канала «1+1» Алена Еремеева.

Кстати, перед началом съемок Поплавская поставила самые настоящие брекеты вместо бутафорных, так как реально нуждалась в коррекции улыбки, помогло ли это ее героине превратиться в «красивого лебедя», зрители должны узнать в конце сериала.

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«Моя любимая Страшко» — адаптация всемирно известного колумбийского «Betty la fea», или «Дурнушка Бетти», в России выходила своя версия под названием «Не родись красивой».

На «1+1» заявили, что главная героиня их фильма будет отличаться от созданных ранее персонажей, так как в сценарий были заложены актуальные проблемы жизни современных украинцев, в частности, темы сексизма, буллинга, интернет-зависимости и тому подобного.

Отдельные пользователи уже пошутили, что имя героине, по всей видимости, выбиралось не просто так, раз ей «дали» фамилию стриптизера Сергея Глушко.

Формат «Дурнушка Бетти» был включен в Книгу рекордов Гиннесса 2010 года как самая успешная теленовелла в истории. Украинская премьера должна состояться уже в этом году.