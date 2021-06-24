По словам промоутера, Леонтьев был одной из самых нетребовательных знаменитостей, просив лишь самые необходимые для отдыха после концертов вещи. Исключение составлял лишь один странный пункт.
«У него был всегда очень скромный райдер на гастролях: теплая машина, уютный номер, мясные стейки на обед и, пожалуй, все. Единственное требование артиста — окна в его номере и в гримерке должны быть заклеены черными мусорными пакетами, чтобы в помещение не проникал дневной свет», — рассказал Лавров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ТЯЖЕЛЫЕ ОПЕРАЦИИ: ПОЯВИЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПРОПАВШЕГО СО СЦЕНЫ ЛЕОНТЬЕВА.
Карьера Валерия Леонтьева неразрывно связана с городом Луганском: с 1983 по 1995 год артист работал в Ворошиловоградской, а ныне Луганской, филармонии солистом-вокалистом эстрадного жанра, а также был художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля «Эхо».