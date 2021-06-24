Звездный промоутер Сергей Лавров, работавший в том числе с певцом Валерием Леонтьевым, рассказал о необычном пункте в райдере артиста. Об этом 23 июня написал Blitz

Владимир Путин поздравил МИА «Россия сегодня» с 80-летием © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

«У него был всегда очень скромный райдер на гастролях: теплая машина, уютный номер, мясные стейки на обед и, пожалуй, все. Единственное требование артиста — окна в его номере и в гримерке должны быть заклеены черными мусорными пакетами, чтобы в помещение не проникал дневной свет», — рассказал Лавров.

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Карьера Валерия Леонтьева неразрывно связана с городом Луганском: с 1983 по 1995 год артист работал в Ворошиловоградской, а ныне Луганской, филармонии солистом-вокалистом эстрадного жанра, а также был художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля «Эхо».