Певец Валерий Леонтьев, которому в марте исполнилось 72 года, в последнее время практически не появляется на публике. О причинах 23 июня написала «Комсомольская правда» со ссылкой на источник из окружения артиста

«В марте Леонтьеву оперировали глаза, поэтому он пока воздерживается от выходов в свет. А до этого, минувшей зимой, у него была тяжелая операция на ногах. Больные колени его беспокоят с начала 2000-х. Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные па, он повредил мениск на одной ноге, а вскоре и на второй. Видимо, старые травмы дали о себе знать», — цитирует издание близкого к артисту источника.

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Карьера Валерия Леонтьева неразрывно связана с городом Луганском: с 1983 по 1995 год артист работал в Ворошиловоградской, а ныне Луганской филармонии солистом-вокалистом эстрадного жанра, а также был художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля «Эхо».