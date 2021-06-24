Первая леди на многих мероприятиях появляется в костюмах с удлиненным пиджаком и широкими брюками, этот раз не стал исключением. И это несмотря на то, что Зеленскую активно критикуют за наряды оверсайз, которые, по мнению многих украинцев, похожи на мешки с картошкой.
Между тем, одежда, которая так не нравится подписчикам супруги президента, не из масс маркета. Многие наряды Зеленской шьют на заказ именитые украинские дизайнеры, часто — с учетом ее пожеланий.
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В среднем один костюм, в котором она появляется на публике, обходится в одну тысячу евро (33 тысячи гривен, или 90 тысяч рублей). Шьют для Зеленской Артем Климчук, Дафна Майберг и бренды SIX, AMG.