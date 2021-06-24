Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на форуме «Украина 30. Здоровая Украина». Для мероприятия она выбрала брючный костюм трендового изумрудного цвета. Снимки с форума жена президента разместила в Instagram 23 июня

Первая леди на многих мероприятиях появляется в костюмах с удлиненным пиджаком и широкими брюками, этот раз не стал исключением. И это несмотря на то, что Зеленскую активно критикуют за наряды оверсайз, которые, по мнению многих украинцев, похожи на мешки с картошкой.

«Посмотрел в глаза»: в Киеве рассекретили «старушку-попрошайку» © Telegram-канал "Киев сейчас"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КАК ПРОТЯНУТЬ НА 10 ЛЕТ ДОЛЬШЕ: НАЗВАНЫ ПЯТЬ БРИТАНСКИХ СЕКРЕТОВ ДОЛГОЛЕТИЯ.

В среднем один костюм, в котором она появляется на публике, обходится в одну тысячу евро (33 тысячи гривен, или 90 тысяч рублей). Шьют для Зеленской Артем Климчук, Дафна Майберг и бренды SIX, AMG.