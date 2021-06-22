Амати заявила, что на земле существует пять «голубых зон» с максимальной продолжительностью жизни: остров Окинава в Японии, итальянская Сардиния, греческая Икария, полуостров Никоя в Коста-Рике и район Лома-Линда в Калифорнии.
Аномальное количество долгожителей в этих точках, уверена медик, объясняется особым режимом питания местных жителей, которые предпочитают растительную диету: фрукты, овощи, крупы и бобы.
«Ежедневное употребление комбинации этих продуктов помогает поддерживать иммунные и противовоспалительные функции нашего организма для долгой и здоровой жизни», — пояснила доктор.
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Второй шаг на пути к долголетию — всегда оставаться «чуть-чуть голодным», не переедая на завтраках, обедах и ужинах. Третий пункт — движение, особенно важно как можно больше ходить пешком, уточнила Амати. Четвертый и пятый шаги — отказ от алкоголя и избегание стрессов.