В Казахстане, как в свое время на Украине, сейчас активно поднимается тема голодомора — геноцида, который якобы намеренно устроила советская власть, чтобы провести этноцид целых народов.
На евразийском пространстве произошел большой эксперимент, который повлиял на весь мир в плане построения социалистического общества, который не состоялся как таковой, но повлиял на регион в значительной степени, пояснил эксперт.
«По крайней мере к вопросам социального обеспечения населения власти во всем мире с тех пор стали несколько по-другому относиться. За это мы поплатились множеством погибших», — констатировал Полетаев.
Собеседник издания добавил, что в целом коммунистические идеи в Казахстане были не очень распространены, идеологическая работа еще в 1920-х годах была полностью провалена, отсюда возникли и бесконечные перекочевки, когда люди либо съедали свой скот, либо перегоняли за границу через Китай.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.