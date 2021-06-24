Массовый голод, или ашаршылық, как его называют в Казахстане, — это явление, которое стало побочным результатом перехода на новые экономические рельсы. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане будут критиковать Евразийский союз, но не выйдут из него © РИА Новости, Владимир Трефилов

На евразийском пространстве произошел большой эксперимент, который повлиял на весь мир в плане построения социалистического общества, который не состоялся как таковой, но повлиял на регион в значительной степени, пояснил эксперт.

«По крайней мере к вопросам социального обеспечения населения власти во всем мире с тех пор стали несколько по-другому относиться. За это мы поплатились множеством погибших», — констатировал Полетаев.

Собеседник издания добавил, что в целом коммунистические идеи в Казахстане были не очень распространены, идеологическая работа еще в 1920-х годах была полностью провалена, отсюда возникли и бесконечные перекочевки, когда люди либо съедали свой скот, либо перегоняли за границу через Китай.

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