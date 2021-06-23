С вечера 23 июня и на протяжении 24 июня на территории Крыма ожидают ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Крыму 23 июня

Туристы не покидают Крым, даже несмотря на закрытые пляжи - СМИ © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк сообщении.

В ведомстве предупредили о возможных подтоплениях, авариях на объектах энергетики и ЖКХ, вероятных нарушениях транспортного сообщения и повреждении сельскохозяйственных растений. Жителям и гостям Крыма не рекомендуется находиться рядом с плохо укрепленными рекламными щитами и слабо укрепленными конструкциями.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. В связи с этим настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок в горно-лесную местность, на море и внутренние водоемы.

В результате циклона, который обрушился на полуостров 17 июня, в Крыму выпали обильные осадки. Были подтоплены Большая Ялта, Керчь, Ленинский, Кировский и Советский районы. На ликвидацию последствий из резервного фонда РФ был выделен 161,16 миллиона рублей.