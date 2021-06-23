«Во второй половине дня и до конца суток 23 июня, в течение суток 24 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили о возможных подтоплениях, авариях на объектах энергетики и ЖКХ, вероятных нарушениях транспортного сообщения и повреждении сельскохозяйственных растений. Жителям и гостям Крыма не рекомендуется находиться рядом с плохо укрепленными рекламными щитами и слабо укрепленными конструкциями.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. В связи с этим настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок в горно-лесную местность, на море и внутренние водоемы.
В результате циклона, который обрушился на полуостров 17 июня, в Крыму выпали обильные осадки. Были подтоплены Большая Ялта, Керчь, Ленинский, Кировский и Советский районы. На ликвидацию последствий из резервного фонда РФ был выделен 161,16 миллиона рублей.