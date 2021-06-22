Мероприятие началось с произведения Сергея Прокофьева «Вставайте, люди русские», эта композиция прозвучала по радио 22 июня 1941 года сразу после правительственного заявления о нападении Германии на СССР.
В донецком парке эту песню исполнил хор «Донбасс Оперы» в сопровождении симфонического оркестра Донецкой государственной академической филармонии.
Кульминацией вечера стало появление Валентины Лисицы, она сыграла композиции Рахманинова — Прелюдии до-диез минор и Рапсодии на тему Паганини, затем пианистка порадовала собравшихся дончан музыкой Чайковского и Прокофьева.
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В числе зрителей были глава ДНР Денис Пушилин, зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, представители министерств и ведомств, депутаты Народного Совета. Всего же мероприятие посетили 16 тысяч человек.
«Сегодня в память о мужестве тех, кто встал на пути германской орды, звучит музыка. Вопреки смертям, горю и войне, которая и сейчас приносит страдания людям на нашей земле. Когда заканчиваются слова, говорит музыка, когда нет возможности передать горечь утрат, говорит музыка. Она звучит в память о каждом солдате, кто встал на пути фашистов», — рассказал Пушилин о концерте.