В канун Дня памяти и скорби в донецком парке имени Ленинского Комсомола прошел концерт «Музыка войны и победы», в котором приняла участие американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица. Об этом 21 июня написало Донецкое агентство новостей

Мероприятие началось с произведения Сергея Прокофьева «Вставайте, люди русские», эта композиция прозвучала по радио 22 июня 1941 года сразу после правительственного заявления о нападении Германии на СССР.

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Кульминацией вечера стало появление Валентины Лисицы, она сыграла композиции Рахманинова — Прелюдии до-диез минор и Рапсодии на тему Паганини, затем пианистка порадовала собравшихся дончан музыкой Чайковского и Прокофьева.

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В числе зрителей были глава ДНР Денис Пушилин, зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, представители министерств и ведомств, депутаты Народного Совета. Всего же мероприятие посетили 16 тысяч человек.

«Сегодня в память о мужестве тех, кто встал на пути германской орды, звучит музыка. Вопреки смертям, горю и войне, которая и сейчас приносит страдания людям на нашей земле. Когда заканчиваются слова, говорит музыка, когда нет возможности передать горечь утрат, говорит музыка. Она звучит в память о каждом солдате, кто встал на пути фашистов», — рассказал Пушилин о концерте.