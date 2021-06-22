В воскресенье, 20 июня, десятки пассажиров украинской авиакомпании МАУ (принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому) не смогли попасть на свои рейсы в аэропорту Борисполь. Об этом 21 июня в Instagram рассказала тревел-блогер Яна Метелкина

«Я приехала в аэропорт за час и 50 минут до рейса. За 15 минут до вылета я и еще под 50 людей все еще стояли в очереди на регистрацию. Нам сказали, что рейс задерживается, и без нас не улетят… В 17:30 (изначальное время вылета самолета) меня зачекинили, я быстро прошла паспортный контроль и в 17:45 подошла к гейту. Гейт закрыт. Нет ни души. Самолет улетел», — рассказала Метелкина.

По словам блогера, ее еще и оштрафовали за то, что вышла в двери гейта, пытаясь найти улетевший самолет. В течение нескольких часов женщина не могла связаться с представителями авиакомпании и выяснить, где ее багаж.

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Это не первый подобный случай авиакомпании МАУ, в мае 2019 года самолет перевозчика улетел с половиной пассажиров, а остальных «забыли» во втором автобусе, транспортировавшем людей к трапу. Тогда это обстоятельство стало поводом для номера стендап-комика Славы Комиссаренко.

«Я, конечно, знал, что водители автобусов, когда видят, что ты бежишь, любят закрыть дверь и уехать, но я не знал, что и пилоты тоже этим занимаются. Я не удивлюсь, если он сделал это специально: "Подпустим их поближе, еще поближе, пусть подойдут к иллюминатору, все, улетаем, улетаем!"№», — пошутил комик.

Тогда юморист рассказал, что «забытый» рейс летел из Киева в Одессу, и не попавшим на борт пассажирам авиакомпания предложила отвезти их на автобусе, по всей видимости, на том же, что не доехал до трапа. Теперь у Комиссаренко есть повод для нового монолога.